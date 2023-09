SAS-medarbejder anholdt i lufthavn

En SAS-kabinemedarbejder er blevet anholdt i Oslo Lufthavn for at være beruset

En øl for meget i lufthavnen.

Det havde en SAS-kabineansat nok fået, da han blev anholdt onsdag eftermiddag i Oslo Lufthavn.

Det oplyser den norske politikreds Politiet i Øst på det sociale medie X.

Politiet modtog anmeldelsen, da den ansatte, en mand i 40'erne, virkede beruset, mens han var iklædt uniform.

Og den mistanke blev da også bekræftet, da den norske ordensmagt dukkede op.

Pustede i alkometer

Her blev den tilsyneladende berusede kabinemedarbejder bedt om at puste i et alkometer, og den kvitterede med et svar, der sagde højere end tilladt.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

- Vi tager det alvorligt, at man er fuld på arbejdet og har ansvar for så mange mennesker, siger indsatsleder ved det norske politi Atle Vesttorp til Dagbladet.

Det norske politi venter stadig på det endelige resultat af udåndingsprøven.