SAS-medarbejdere strejker i København

SAS' bagagemedarbejdere strejker igen.

Ved 13-tiden fredag nedlagde bagagemedarbejderne hos SAS endnu engang arbejdet. Også torsdag strejkede de. Det skriver DR.

Ulovlig strejke

Det er således anden dag i træk.

Strejken er ulovlig, oplyser Mariam Skovfoged, Head of Communications hos SAS DK, til DR.

- Der er lige nu en ulovlig strejke blandt vores bagageportører i Københavns lufthavn. Vi forsøger at hjælpe passagerene så godt som muligt i denne uforudsete situation. Vi har indkaldt alle administrative medarbejdere og dem, der har fri, til at komme og hjælpe med at få bagagen ombord, siger hun.

- Det er for tidligt at sige, hvordan det vil påvirke trafikken. Vi gør alt for at hjælpe vores passager. Vores kunder skal følge med på vores hjemmeside for mere info og tjekke deres sms’er og mail, siger hun.

Formand for 3F Kastrup, Henrik Bay-Clausen, bekræfter arbejdsnedlæggelsen til DR og siger, at tillidsfolk er på vej for at finde en løsning.