SAS når ikke afgørende frist: Kan blive retsforfulgt

Søndag er sidste frist for en række selskaber for at tilbagebetale billetter fra aflyste flyafgange. Men Skandinaviens største flyselskab, SAS, når ikke at refundere alt

Den skandinaviske flymastodont SAS når ikke at tilbagebetale alle passagerer, der har fået aflyst deres flyafgange, inden fristen i morgen.

Det fortæller Karin Kyllerman, der er kommunikatør i presseafdelingen i SAS, til Ekstra Bladet.

- Vi når ikke at udbetale alt inden i morgen, hvilket vi beklager meget, siger hun

- Vi forstår godt, at mange kunder er frustrerede. De har ventet længe.

Dermed kan selskabet se frem til en mulig politianmeldelse.

Trafikstyrelsen: Alle flyrejser skal være refunderet senest 1. december

Risikerer søgsmål

2. oktober udstak Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et påbud for 12 flyselskaber.

Kravet går på, at alle refusionsanmodninger, som selskaberne modtog inden 1. oktober, skal være tilbagebetalt inden i morgen, 15. november.

Egentlig siger EU’s flypassagerrettighedsforordning, at flyselskaber skal refundere prisen for flybilletter inden for syv dage, når en flyafgang aflyses.

Men siden coronavirussens indtog, har aflysninger af afgange hobet sig op, og det har fået myndighederne til at give selskaberne både spillerum med tilhørende udløbsdato.

I kravet står der, at styrelsen påtænker at lægge sag an mod de selskaber, der ikke efterlever påbuddet for brud på EU's flypassagerrettighedsforordning.

Disse selskaber fik påbud 2. oktober modtog 12 selskaber påbud om, at de skulle tilbagebetale billetterne for aflyste afgange inden 15. november. Det drejer sig om disse selskaber: Aegean Airlines Air France Brussels Airlines easyJet KLM Lufthansa Norwegian Ryanair SAS TAP Portugal Thai Airways Vueling Vis mere Luk

Alle får pengene

Men selvom der ser ud til at være lange udsigter til udbetalingerne for de kunder, der stadig har penge ude at flyve, så forsikrer Karin Kyllerman, at alle vil få de penge tilbage, som de har krav på.

- Alle, der venter på at få penge, vil stadig få dem. Men det kommer til at tage tid.

Hun fortæller, at SAS lige nu håndterer 20.000 sager og aktiviteter om dagen, og at de arbejder på at blive endnu mere effektive. Men det er ikke i alle de daglige sager, hvor der udbetales penge, da de kan være komplicerede, fortæller hun.

Men på trods af den høje kapacitet er presset stort.

- Covid-19 har ramt os hårdt. Alle i branchen er ramt hårdt, og vi prøver at finde ud af, hvordan vi skal håndtere det her finansielt, så vi kan betale alle tilbage.

- Vi har gjort meget for at sætte tempoet op, så vi kan nå det hele. Men det kommer til at tage noget tid endnu, siger hun.

Karin Kyllerman har ikke overblik over, hvor mange kunder der stadig mangler at få penge tilbage.

- Vi har indtil videre håndteret 1,7 millioner sager, hvad der svarer til 4,5 milliarder kroner, og vi behandler op mod 20.000 sager om dagen, lyder det fra Karin Kyllerman.

Nåede heller ikke den svenske frist

I sidste uge udløb en lignende frist i Sverige. Heller ikke den kunne selskabet overholde, og de ser nu frem til en bøde.

Karin Kyllerman ved endnu ikke, hvor stor bøden bliver.

Men de svenske myndigheder har varslet at udbetale en bøde på en million svenske kroner hver måned, indtil alt er refunderet.

Flere frister

Og som om det ikke var nok for det pressede selskab og de utilfredse kunder, så træder der nu nye frister i kraft.

Inden 1. december skal selskaberne have refunderet alle anmodninger, der er tikket ind i deres system i perioden fra 1. oktober til 15. november.

Alle refusionsanmodninger, selskaber har modtaget efter 15. november, skal udbetales inden for 15 dage, som de skal under normale omstændigheder.

Dermed er det efter i morgen, 15. november, slut med det spillerum, myndighederne indtil nu har givet selskaberne.

Kontorchef Lars Korsholm fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skriver i en mail til Ekstra Bladet, at luftfartsselskaberne er pålagt at indsende en samlet redegørelse 10. december i år.

