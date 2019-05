SAS og piloterne har indgået aftale

Ifølge data fra Københavns Lufthavn er kun et mindre antal SAS-afgange fredag aflyst - primært på de lange ruter. Du kan få et aktuelt overblik for SAS-afgangene fredag her. Og ankomsterne fredag her + mere info hos SAS

SAS og selskabets nordiske piloter har torsdag aften indgået en aftale om en overenskomst.

Det har selskabet netop meldt ud ved et pressemøde i selskabets hovedkontor i Stockholm.

- Vi har lavet en overenskomst. Det er en treårig aftale, siger SAS-chefen Rickard Gustafson på pressemødet.

- Det er en aftale, der giver os mere fleksibilitet. Med den her aftale skabes der stabilitet, så vi kan drive vores vigtige arbejde i SAS fremover.

- Vi har brug for at få financielle muskler til fremtiden. Og aftalen giver os arbejdsro til det arbejde.

Bag om strejken 1409 piloter har strejket siden fredag på grund af uenighed om blandt andet piloternes løn og bedre overblik over deres vagtplaner. Strejken har samlet betydet, at mere end 4000 flyafgange indtil nu er blevet streget fra afgangsskærmene. Aflysninger der har ifølge nyhedsbureauet Ritzau ramt 381.507 passagerer siden i fredags. Efter piloterne gik i strejke, blev forhandlingerne for de tre nordiske lande samlet i den norske hovedstad, Oslo.

Normal trafik det kommende døgn

Rickard Gustafson takker samtidig både kunderne for deres tålmodighed og de ansatte, der har arbejdet under strejken, for deres store indsats.

- Jeg ser nu frem til, at vi kan flyve kunderne, hvor de vil, og når de vil.

- Men jeg forventer, at der går et døgn, før vi kan flyve normalt på alle ruter.

Det var en træt, men tilfreds chef for SAS, Rickard Gustafson, der torsdag kunne afblæse strejken. Foto: TT NEWS AGENCY/Ritzau Scanpix

SAS-chefen erkender, at strejken har været dyr. Men han kan først senere på året sætte et tal på tabet. Og han vil heller ikke svare på, om kunderne får en kompensation.

- SAS følger altid reglerne.

- Dem, der har krav på en kompensation, får det, lød Gustafsons noget kryptiske svar på pressemødet.

- Jeg har stor forståelse på, at vi skal arbejde for at få kundernes tillid tilbage. Det arbejde går vi omgående i gang med.

Ifølge data fra Københavns Lufthavn er kun et mindre antal SAS-afgange fredag aflyst - primært på de lange ruter. Du kan få et aktuelt overblik for SAS-afgangene fredag her. Og ankomsterne fredag her + mere info hos SAS