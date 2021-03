SAS-piloter giver afkald på lønforhøjelse

Det har været småt med flyvninger under coronapandemien, og det afspejler sig i de tre uger lange overenskomstforhandlinger mellem Nordens største flyselskab, SAS, og deres piloter i Danmark, Sverige og Norge.

I dag, fredag, indgik parterne en etårig aftale. Aftalen indebærer, at piloterne i tillæg frasiger sig en aftalt lønforhøjelse på fire procent, der skulle være trådt i kraft i 2021

Det oplyser SAS Pilot Group i en pressemeddelelse.

- Vi har i dag accepteret et forslag, som SAS-ledelsen lagde frem for en løsning på forhandlingerne. Aftalen indebærer en reallønsnedgang for alle piloter i SAS. Selskabet står i en vanskelig situation, og mange af vores kolleger er opsagte eller arbejdsfordelt.

- Det er vores forventning, at denne aftale bidrager til en god dialog med SAS-ledelsen, og er til det bedste for både ansatte og vores passagerer, siger Christian Laulund, leder af SAS Pilot Group i en pressemeddelelse.

Opsagde aftale

Sidste år opsagde SAS-ledelsen overenskomstaftalerne med piloterne i de skandinaviske lande. Derfor blev piloternes fagforeninger i de tre lande indkaldt til nye forhandlinger i hovedkvarteret i Stockholm.

- Vi mødte op til forhandlingerne uden nogen lønkrav. Det var vigtigt for os at sikre, at SAS bidrager til et anstændigt og tillidsfuldt arbejdsliv inden for luftfarten, og den dialog ønsker vi at videreføre med vores arbejdsgiver, siger Christian Laulund.

Fredag eftermiddag skrev parterne under på aftalen.

- Det er vores håb, at aftalen bidrager til, at SAS får ro til at håndtere en meget krævende situation, siger Laulund.