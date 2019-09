SAS satser stort på efterspurgt flyrute

SAS har kastet mange penge efter en ny langdistancerute. Den kommer til at kunne tage dig fra LA til København året rundt. Første fly på ruten letter i januar 2020.

Åbningen er en stor beslutning for SAS og har krævet stor forberedelse. Det forklarer kommunikationschef Mariam Skovfoged.

- At åbne sådan en langdistance flyrute svarer lidt at åbne en mellemstor dansk virksomhed, både i forhold til at allokere fly, planlægning, medarbejdere osv. Så det er en stor investering fra vores side, som vi er sikre på, at vores kunder vil tage godt imod, siger hun til Ekstra Bladet.

En af verdens mest efterspurgte

Indtil nu har danskere været nødsaget til at flyve via Stockholm hos SAS, hvis de havde ambitioner om en rejse til englenes by. Men nu bliver den rykket til København.

Beslutningen hviler på en lang observation af, hvilke rejsedestinationer SAS' kunder har hungret efter, og hvorfra de gerne har villet rejse derhen. Og der har en rejse til LA ligget helt i top for folk, der fløj fra Kastrup.

- I forhold til efterspørgslen hos vores kunder, så ligger Los Angeles i top 3 i verden for destinationer, de gerne vil rejse til. Så derfor håber og tror vi på, at denne rute vil være interessant for rigtig mange, siger Mariam Skovfoged.

13. januar 2020 bliver startdatoen. Hvis du allerede har bestilt en rejse til Los Angeles via Stockholm, bliver dit fly rebooket, oplyser SAS på deres hjemmeside.