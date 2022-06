SAS skubber tidsfristen

Hvis du har booket et fly fra SAS de kommende dage, kan du godt ånde lettet op.

Forhandlingerne mellem flygiganten og pilotforeningen er nemlig skubbet tre døgn, og dermed bliver der ingen strejke onsdag morgen.

Det oplyser den norske forhandler Mats Wilhelm Ruland til VG lidt efter midnat onsdag.

Ingen enighed endnu

Det har været en hård tid for det kriseramte flyselskab SAS, og denne runde kaos er ikke en undtagelse.

Omkring 900 piloter havde varslet strejke onsdag morgen, hvis ikke forhandlingerne mellem pilotforeningen og det dansk- og svenskejede selskab var kommet til enighed.

Det er primært uenigheder om løn, men også om genansættelse af tidligere piloter, som vanskeliggør forhandlingerne, og nu har parterne altså skubbet tidsfristen tre døgn, hvilket betyder, at man skal vente lidt endnu for at se, om sommerferien kan blive en realitet.

Forsigtig optimisme

Med ja-hatten på kan man godt tolke tidsforlængelsen som en forsigtig optimisme.

Sådan lyder det i hvert fald fra SAS-forhandlingsleder Marianne Hernæs.

-Vi har set, at vi har haft en konstruktiv dialog, især de sidste to dage. Så derfor giver vi os tid til også at have en fortsat god dialog og graver i de udfordringer, vi har, siger Hernæs.

- Forsigtigt positivt, tilføjer hun.

Til det norske medie VG siger Marianne Hernæs, at den nye deadline for forhandlingerne klokken 00.00 2. juli.

