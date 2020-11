SAS skylder Mette 64.000: - Føler mig komplet magtesløs

Mette Østergaard har ikke set skyggen af de 64.000 kroner, hun og familien retteligt skal have refunderet af SAS, inden dagen er omme.

- Jeg står med en følelse af irritation og utryghed. Men mest af alt føler jeg mig komplet magtesløs, fortæller Mette Østergaard.

For familien har intet hørt, selvom Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har pålagt SAS og 11 andre flyselskaber at refundere billetterne fra aflyste afgange inden i dag, 15. november.

Og det har efterladt dem med en følelse af aldrig at få deres penge tilbage.

SAS når ikke afgørende frist: Kan blive retsforfulgt

I efteråret 2019 besluttede Mette Østergaard og hendes mand, at de ville tage deres to børn med på rundrejse i USA i sommeren. En rejse, de så meget frem til.

Efter længere tids overvejelse besluttede Mette Østergaard og hendes mand sig for at bestille gennem SAS.

- Jeg tænkte meget over, hvor vi skulle købe billetter, når de nu er så dyre, som de er, siger Mette Østergaard, der bor i Hørning i Østjylland.

De lander på SAS, hvor de også er medlemmer, og via selskabets egen hjemmeside bestiller de derfor fire billetter på businessclass fra København til Los Angeles for 64.000 kroner og nogle optjente point.

Men i mellemtiden gjorde coronavirussen sit indtog i verden, lande lukkede sig om sig selv, og 5. maj blev familiens afgang aflyst sammen med tusindvis af andre danskeres.

Vil ikke bruge SAS igen

Og pengene? De vendte aldrig retur, selvom EU’s flypassagerrettighedsforordning slår fast, at passagerer har ret til refusion af deres ubrugte flybilletter inden for syv dage, når en flyafgang aflyses.

- Jeg har altid forbundet SAS med en form for tryghed. Et selskab, man kan stole på. Men det er ødelagt nu, fortæller Mette Østergaard.

- Jeg havde aldrig forestillet mig, at de ville beholde mine penge i et halvt år.

Fremover, fortæller Mette Østergaard, vil familien kigge efter andre selskaber, når de skal på ferier.

Trafikstyrelsen: Alle flyrejser skal være refunderet senest 1. december

Lange udsigter til refundering

Seks måneder er der gået, siden flyafgangen blev aflyst.

I begyndelsen forsikrede selskabet, at familiens penge var lige på trapperne.

Men pludselig skiftede SAS strategi. De kunne ikke længere fortælle, hvad tidshorisonten ville være, før familien kunne få deres penge tilbage.

- Vi gik fra at have en forhåbning om at se vores penge. Det har vi ikke længere, siger Mette Østergaard.

SAS beklager

Allerede lørdag, dagen før deadline, måtte SAS erkende, at selskabet ikke kunne nå at refundere kundernes penge.

Det fortæller Karin Kyllerman, der er kommunikatør i presseafdelingen i SAS, til Ekstra Bladet.

- Vi når ikke at udbetale alt inden i morgen, hvilket vi beklager meget, sagde Karin Kyllerman, der er kommunikatør i presseafdelingen i SAS, til Ekstra Bladet.

- Vi forstår godt, at mange kunder er frustrerede. De har ventet længe.

Disse selskaber fik påbud 2. oktober modtog 12 selskaber påbud om, at de skulle tilbagebetale billetterne for aflyste afgange inden 15. november. Det drejer sig om disse selskaber: Aegean Airlines Air France Brussels Airlines easyJet KLM Lufthansa Norwegian Ryanair SAS TAP Portugal Thai Airways Vueling Vis mere Luk

Karin Kyllerman forklarede til Ekstra Bladet, at det blandt andet er de mange komplicerede sager, hvor kunder har bestilt gennem billetportaler, der har forsinket processen.

Men det er ikke tilfældet for Mette Østergaard, der bestilte direkte gennem selskabets hjemmeside.

- Jeg troede, at vi havde gode forudsætninger for at få vores penge. Men det har vist sig, at det havde vi ikke, siger hun.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har varslet, at de påtænker et søgsmål mod de flyselskaber, der ikke kan efterleve kravet om at refundere kundernes penge inden 15. november, såfremt de har modtaget anmodningen inden 1. oktober.