SAS-strejke truer: - Der er stadig håb

Sommerferien står for døren, og efter flere år med corona er danskerne atter rejselystne, men nu er der noget andet, som truer ferien.

Konflikten i det nordiske flyselskab SAS kan ende med at ødelægge danskernes feriedrømme om hvide sandstrande.

Natten mellem tirsdag og onsdag skal parterne nemlig være nået til enighed, ellers starter piloterne deres varslede strejke.

- Det er klart, at hvis forhandlingerne bryder sammen, så vil det starte en strejke. Desuden har flymekanikerne varslet en sympatistrejke, der betyder, at konflikten vil være omfattende, siger arbejdsmarkedsforsker Laust Bøgedahl til Ekstra Bladet.

Forskeren understreger dog, at der er flere scenarier i spil.

- Parterne kan jo stadig nå til enighed, og så bliver hele konflikten aflyst. Det er positivt, at forhandlingerne stadig er igang.

- Jo længere tid forhandlingerne fortsætter, jo større bliver chancen for en løsning, så der er stadig håb, siger Laust Bøgedahl.

Længe undervejs

Konflikten i flyselskabet har været længe undervejs, og besparelser har truet medarbejderne i det delvist dansk- og svenskejede selskab.

Drejer det sig kun om lønnen, eller handler det også om genansættelsen af de piloter, der blev fyret under corona?

- Det handler i bund og grund om lønnen, men der er mange andre faktorer som for eksempel genansættelse af tidligere piloter, som vanskeliggør forhandlingerne. Det er et mudret billede, og derfor er det også svært for parterne at nå til enighed, siger Laust Bøgedahl.

Personer, der skal flyve med SAS i den kommende tid, vil sandsynligvis opleve store udfordringer som resultat af konflikten.

- Man vil som minimum komme til at opleve store forstyrrelser på de flyvninger, som måske kommer i luften alligevel. Hvis det er tilfældet, kan man jo blive kompenseret på forskellige måder.

På SAS' hjemmeside kan du blive klogere på, hvordan man skal forholde sig, hvis du har billetter hos selskabet. Du har blandt andet mulighed for at ombooke, hvis din rejse bliver omfattet er konflikten.

Har du en billet med et SAS-fly en af de kommende dage kan du læse mere om her, hvad du skal gøre.