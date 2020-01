SAS suspenderer alle fly til og fra Kina

Alle SAS-fly til og fra Kina er blevet suspenderet i perioden 31. januar til 9. februar.

Det oplyser SAS i en meddelelse til pressen.

Årsagen til suspenderingen er frygten for, at coronavirussen spreder sig til Danmark.

'Sikkerheden for vores passagerer og ansatte har vores førsteprioritet. Efter at have evalueret situationen i Kina angående coronavirus har SAS valgt at suspendere alle fly til og fra Shanghai og Beijing', skriver SAS på deres hjemmeside.

Dermed vælger den nordiske flygigant at lægge sig i slipstrømmen på flere andre store selskaber heriblandt Lufthansa, KLM, Swiss Airlines, Canada Airlines og Austrian Airlines.

Opdateres...