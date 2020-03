SAS vil sende op til 10.000 medarbejdere hjem

Op til 10.000 medarbejdere kan forvente hjemsendelse fra SAS som følge af den krise, udbredelsen af coronavirus har skabt for flyselskabet.

Det oplyser administrerende direktør for SAS Rickard Gustafsson søndag på et pressemøde.

Det svarer til omtrent 90 procent af selskabets samlede arbejdsstyrke.

I Danmark har SAS 4200 ansatte, og ifølge koncerndirektør for SAS Danmark Simon Pauck Hansen vil 4000 af dem sendes hjem, siger han til DR.

Det sker ifølge den danske chef uden en endelig afklaring på lønforhold.

- Vi har foreslået en lønnedgang for vores arbejdsstyrke, og vi skal kigge videre på, hvordan vi får lagt brikkerne på plads.

- Vi bifalder det forslag, som er lagt på bordet fra regeringens side. Hvordan vi præcis vil udmønte det, må vi vende tilbage til, siger han til DR.

Flypersonale på knæ for regeringen

Reducerer flyvninger

Herudover vil SAS kraftigt reducere antallet af flyvninger.

- Efterspørgslen efter billetter er forsvundet både ind og ud af landene. Vi må tilpasse os situationen. Vi reducerer kraftigt antallet af afgange, siger administrerende direktør i SAS Rickard Gustafsson på pressemødet.

De næste dage vil flyvninger opretholdes, så man sikrer, at passagerer kan komme hjem. Herefter vil kun den kritiske infrastruktur opretholdes, siger direktøren.

Den danske chef uddyber over for DR, at man vil opretholde kritiske flyvninger, så sundhedspersonale for eksempel kan komme rundt i landet.

I en pressemeddelelse, som er udsendt i forbindelse med pressemødet, oplyser SAS, at de gennemfører disse tiltag med det formål at kunne vende tilbage til normal drift så hurtigt som muligt.