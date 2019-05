Sass Larsen: Derfor duer en SV-regering ikke

Det vil være at gå for vidt, hvis Socialdemokratiet og Venstre ender med at gå i regering sammen efter valget 5. juni.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, skriver Politiken.

Han har tidligere været en varm fortaler for et stærkt samarbejde hen over midten med Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti som en central akse.

Men et egentlig regeringssamarbejde vil risikere at lamme politikken, mener Sass, der dermed er på linje med sin formand, Mette Frederiksen.

- Jeg ser gerne et samarbejde. Også gerne masser af samarbejde. Men det vil forhindre og ødelægge mobiliteten i dansk politik, hvis man binder sig fast i et regeringssamarbejde, for så låser man hinanden fast, siger Henrik Sass Larsen til Politiken.

- Man har retten til at sige nej hele tiden, og det betyder, at så er der for meget, der ikke kan blive til noget. Det er i hvert fald vores erfaring, siger han.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) smed torsdag en bombe i dansk politik, da han foreslog, at Venstre og Socialdemokratiet gik i regering sammen efter valget, hvis han ikke er i stand til at mønstre et blåt flertal.

Utroværdigt

Henrik Sass Larsen kalder Løkkes forslag utroværdigt, fordi statsministeren ifølge Sass ikke har 'bestilt andet end systematisk at svine os til'.

Socialdemokratiet er gået til valg med et mål om at lave en regering bestående af partiet selv.

Dansk Folkeparti har talt positivt for idéen om en regering hen over midten.

Pia Kjærsgaard (DF), der er formand for Folketinget, sagde fredag til Berlingske, at den allerbedste løsning vil være en flertalsregering med Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Derimod har Venstres nuværende regeringspartnere, Liberal Alliance og De Konservative, været modstandere af en SV-regering.