Sass og Möger fester også

Som Ekstra Bladet i dag kan fortælle, har den socialdemokratiske regering i den senere tid delt rundhåndet ud af lønnede bestyrelsesposter til deres egne. Men Mogens Lykketoft, der får en lille halv million om året for at sidde i Energinet, er langtfra den eneste, som deltager i festen.

Se også: Lykketofts nye toppost: Scorer halv million

Erhvervsminister Simon Kollerup har således udnævnt Henrik Sass Larsen, tidligere gruppeformand i Socialdemokratiet, til bestyrelsen i Nordsøenheden. En post, der kaster 132.000 kroner af sig om året.

Sass Larsen er den første og hidtil eneste i Nordsøenhedens bestyrelse, der har en fortid i Folketinget.

Simon Kollerup fandt i sommer desuden plads i en bestyrelse til tidligere tv-vært og chef for Socialdemokratiets politiske afdeling på Christiansborg Thor Möger Pedersen.

Han er indtrådt i den statslige finansieringsfond Vækstfonden.

Bestyrelses-honoraret udgjorde 160.000 kroner i 2018, fremgår det af fondens årsrapport.

Kender til 'samspil'

Begrundelserne for at udnævne partifællerne er mange.

Thor Möger Pedersen har regeringen udvalgt, 'fordi han har kendskab til samspillet mellem den private og den offentlige sektor', påpeger Simon Kollerup i en pressemeddelelse.

Henrik Sass Larsen, der til daglig er administrerende direktør i kapitalfondenes brancheforening, DVCA, er tidligere erhvervsminister og statsrevisor.

Og det er en del af begrundelserne for at udnævne ham, påpeger erhvervsministeren.

- Henrik Sass Larsen har et indgående kendskab til Nordsøenheden, og han supplerer bestyrelsen med forståelse for det politiske hensyn, som Nordsøenheden varetager, anfører Kollerup.

Bad ikke om det

Henrik Sass Larsen har understreget over for finans.dk, at han ikke selv har ytret ønske om at sidde i bestyrelsen.

- Men jeg er rigtig glad for at blive opfordret til det. Jeg kender Nordsøenheden godt fra min tid som erhvervsminister, siger han blandt andet.