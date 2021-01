Sat i skammekrog

Der er særdeles stille i disse timer på de kanaler, som den amerikanske præsident Trump normalt benytter sig af.

Først blev flere af hans opslag stærkt begrænset, men i løbet af natten dansk tid har både Twitter, Facebook og Instagram midlertidigt lukket hans konti helt ned i op til et døgn.

På Twitter er han samtidig tættere på end nogensinde før for helt at blive slettet. Det sker som en reaktion på de voldsomme optøjer, der i går ramte den amerikanske kongres.

Trump blokeret af Twitter: Frygter mere vold

Sletter tweets

Twitter har låst hans konto ned i 12 timer, hvor der også er slettet tre tweets fra, som Trump havde lagt ud i aftes.

Det gælder blandt andet det tweet, hvor han offentliggjorde en video med en appel til ballademagerne om at gå hjem. Men som også indeholdt hans fortsatte løgn om, at han har vundet valget.

Udelukkelsen på Twitter begrundes derfor med, at præsidenten har lavet en alvorlig overtrædelse af reglerne på den sociale platform. Og at han skal slette de tre tweets.

Der sker absolut ingenting på Trumps twitter-profil lige nu. Han er nemlig udelukket i 12 timer og kan ikke bruge den. Skærmdump

Yderligere tre personer har mistede livet under protester i USA

Endnu længere udelukkelse

Som det fremgår af nedenstående tweet fra Facebook, kan Trump heller ikke her ytre sig.

Og modsat på Twitter varer udelukkelsen både på Facebook og på Instagram, som det sociale netværk ejer, et helt døgn.

Det er dog langtfra sikkert, at sagen ender her.

På alle platformene er den amerikanske præsident nemlig i overhængende fare for helt at blive fjernet. Ikke mindst når han senest 20. januar ikke længere kan kalde sig for statsoverhoved.

Demokrater kræver Trump fjernet efter uroligheder

Mister snart rettigheder

Allerede ved annonceringen af den 12 timer lange udelukkelse understregede Twitter, at hvis han ikke slet sletter de tre tweets, som det nu er sket, så vil udelukkelsen fortsætte på ubestemt tid.

Og situationen bliver som nævnt kun værre, når Trump bare er Trump. For så vil de særregler, der indtil i dag har sikret ham retten til at skrive, nærmest hvad der passer ham, bortfalde.

Herefter kan blot en enkelt ny overtrædelse betyde et farvel på nettet hos Twitter, men også hos Facebook, Instagram og på YouTube, der ligeledes har lagt restriktioner ned over den omstridte mand det seneste halve døgn.

På nettet og politisk har hans opførsel på de sociale netværker da også i flere år mødt hård kritik. Og kravet om at han bliver helt slettet er kun blevet stærkere, efter hvad der skete onsdag i Washington:

Sagen kort: Kongressen stormet af Trump-tilhængere