Satellitbilleder afslører: Kina bygger nye arbejdslejre

Flere millioner kinesiske muslimer menes at være fanget i lejre, hvor de tvinges til at arbejde

I Kina fortsætter indespærringen af landets Uighur-muslimer ufortrødent.

Selv kalder styret i Beijing arbejdslejrene i den vestlige Xinjiang-provins for 'genopdragelseslejre', som man siden 2019 har hævdet delvist 'er lukket ned'. Men nye billeder viser, at det modsatte er tilfældet.

Ifølge det britiske medie The Guardian har Kina i stedet bygget mindst 380 nye lejre og igangsat byggeriet af yderligere 14 lejre. Her menes op mod tre millioner af Kinas cirka ti millioner muslimer at være indespærret.

De sorte markeringer på kortet viser ifølge ASPI, hvor nye arbejdslejre er blevet opført. Foto: The Xinjinag Projet

Byggeriet af de næsten 400 arbejdslejre har stået på siden 2017, mener den australske tænketank Australian Strategic Policy Institute (ASPI).

Gennem analyse af nye satellitbilleder frigivet under navnet 'The Xinjiang Project', konkluderer de, at Kina har opført flere lejre, fortæller ASPI-forsker Nathan Ruser.

- Informationerne fra denne database viser, at Kina, trods officielle udmeldinger om at have skruet ned for antallet af indespærringer i lejrene, har investeret betydeligt i konstruktionen af nye tilbageholdelsesfaciliter gennem 2019 og 2020, siger han til The Guardian.

ASPI har blandt andet brugt satellitbilleder, som er taget i løbet af natten, hvor steder, der førhen var mørklagte, nu lyser op i stor stil, til at nå frem til konklusionen.

Vagttårne ved en høj-sikkerheds facilitet tæt ved, hvad man mener er 'genopdragelseslejre' for primært kinesiske muslimer i Xinjiang provinsen. Foto: Greg Baker/Ritzau Scanpix

USA har tidligere stemplet arbejdslejrene som rene 'koncentrationslejre'. Senest i 2019 af Randall Schriver, som leder udviklingen af det amerikanske forsvarsministeriums politik i Asien.

- Det kinesiske kommunistparti bruger landets sikkerhedsstyrker til masseindespærringer af kinesiske muslimer i koncentrationslejre, sagde Schriver dengang.

Kina afviser, at der skulle foregå brud på menneskerettighederne i Xinjiang-provinsen. Men i den nyligt fremlagte rapport 'Xinjiang Data Project' er konklusion en anden.

'Lejrene er ofte lokaliseret tæt på industrifabrikker, hvilket peget på en direkte sammenhæng mellem tilbageholdelsen i Xinjiang og tvunget arbejde', lyder det i rapporten.

Dansk pensionskasse siger stop

Senest har Kinas brud på menneskerettighederne fået AkademikerPension til at droppe alle investeringer i landet. Det meddelte pensionskassen onsdag.

Beslutningen er ifølge direktøren i pensionskassen, Jens Munch Holst, truffet på baggrund af en afvejning mellem etik og afkast. Brud på menneskerettighederne i Kina har nu presset vægtskålen i bund, og man har derfor besluttet at trække sine investeringer.

- Kina gør ikke ligefrem noget godt for menneskerettighederne, hverken i Hongkong eller Xinjiang provinsen. Det er ikke blevet bedre. Man afgrænser nu også rettighederne for dem, der bor i Hongkong. Det er de mest synlige ting, siger Jens Munch Holst til Ekstra Bladet.

Danmark har sammen med 21 andre lande i et åbent brev fra november 2019 fordømt Kinas indespærring af mindst en million Uighur-muslimer.