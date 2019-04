Satiriker: Her er dagens bedste aprilsnar

Farvel til rosiner i bagværk, Lindholm skal danne ramme for Folkemødet, og Tivoli åbner en ny forlystelse for hunde. Marta Sørensen, redaktør hos RokokoPosten, vurderer sine fem favoritter

Det er dagen, hvor man skal læse artikler og pressemeddelelser med ekstra omhu, hvis man ikke vil falde i fælden.

Kalenderen siger nemlig 1. april, og traditionen tro er det en begivenhedsrig dag i de danske medier, der bringer sjove - og mindre sjove - opdigtede nyheder.

Skal en aprilsnar ramme noget i satire-ekspert og redaktør hos RokokoPosten Marta Sørensen, er det vigtigt, at den ikke bliver for omstændig, at den er original, og at den er aktuel. Eller også skal den spille på hundeejeres store kærlighed til deres firbenede.

- Jeg synes ikke nødvendigvis, at det er en kvalitet, at man falder for det, fortæller Marta generelt om aprilsnarre.

Det generelle niveau har, hvis man spørger Marta, ikke været helt i top i år.

- Sammenlignet med de sidste mange år er det ikke en virkelig god høst, der har været i år, synes jeg, konkluderer hun.

Se i videoen herover, hvordan Marta Sørensen vurderer fem af dagens største aprilsnarre.