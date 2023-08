Saudi-Arabien vil henrette lærer for tweets

Det er muligvis første gang, at Saudi-Arabien dømmer folk til døden for at skrive ting på sociale medier

Cristiano Ronaldo, Neymar og Sadio Mané kan grine hele vejen til banken, der i skrivende stund fyldes med oliepenge fra Saudi-Arabiens 'Public Investment Fund'.

Hvis lommerne derimod ikke bliver pumpet med millioner af styret, så skal man virkelig passe på, hvad man siger - og nu også skriver på sociale medier.

En pensioneret lærer ved navn Mohammed al-Ghamdi fra det mellemøstlige kongestyre er nemlig blevet dømt til døden for at skrive om problemer med ledighed, inflation og politiske fanger på det sociale medie X.

Det skriver flere medier, herunder CBS og Middle East Eye.

Ifølge The Telegraph er det muligvis første gang, at Saudi-Arabien vil halshugge en borger for at skrive ting på nettet.

Ni følgere

Både Mohammed al-Ghamdis bror og Gulf Centre of Human Rights har råbt op om den i deres øjne uretfærdige rettergang, og ifølge både hans bror og menneskerettighedsorganisationen havde den nu dødsdømte lærer kun ni følgere på X.

Alt imens Saudi-Arabiens kronprins og de facto leder af styret, Mohammed Bin Salman, taler om at reformere landet, har de ikke holdt igen med henrettelserne.

Ifølge Amnesty International henrettede Saudi-Arabien 196 personer i 2022, og ifølge AFP har de allerede henrettet 94 personer i år.

Hvor andre lande med dødsstraf benytter sig af hængning, skydning eller dødelige indsprøjtninger, så vælger man i Saudi-Arabien at halshugge sine dødsdømte.

Mordet på Kashoggi

Saudi-Arabien har heller ikke holdt sig tilbage fra at henrette folk i andre lande.

Tilbage i oktober 2018 bevægede Washington Post-journalist Jamal Kashoggi sig ind på det saudiarabiske konsulat i Istanbul i Tyrkiet, hvor han blev myrdet og parteret.

Den efterfølgende rapport fra Agnes Callamard fra FN's menneskerettighedsråd slog herefter fast, at det var styret i Saudi-Arabien, der beordrede mordet på Jamal Kashoggi, og at kronprins Mohammed Bin Salman burde efterforskes for at agere bagmand.