Saudi-Arabiens udenrigsminister: Mediedækningen af Kashoggi-drab er hysterisk

Den 2. oktober gik Jamal Kashoggi ind på det saudiarabiske konsulat i Istanbul. Siden har ingen set ham.

Mens tyrkiske embedsmænd mener, at Khashoggi, som skrev kritisk om Saudi-Arabien i The Washington Post, blev dræbt og parteret inde i konsulatet, så oplyste Saudi-Arabien i første omgang, at Khashoggi havde efterladt konsulatet i live.

Siden har kongeriget erkendt, at Kashoggi døde på konsulatet, efter der opstod et klammeri.

Mediehysteri

Alligevel er Saudi-Arabiens udenrigsminister ærgerlig over, at medierne har dømt dem på forhånd:

- Der har hersket en del hysteri i medierne over Saudi-Arabiens skyld, siger Adel Al-Jubeir ifølge CNN.

Han ærgrer sig over, at folk allerede har dømt Saudi-Arabien på forhånd, før landet har færdiggjort deres egen undersøgelse af, hvad der skete.

Tidligere i dag kom det frem, at Tyrkiet kræver at få udleveret 18 personer, der er fængslet i Saudi-Arabien for drabet på Jamal Khashoggi, men den anmodning ser ikke ud til at blive imødekommet.

Anmodning afvises

Personerne er Saudi-Arabiske statsborgere, de er varetægtsfængslet i Saudi-Arabien, og efterforskningen foregår i Saudi-Arabien. Derfor bliver de også retsforfulgt i Saudi-Arabien, fortæller Adel Al-Jubeir.

Ifølge kongeriget var hverken kronprinsen eller kong Salman vidende om, at der var sendt 15 mand til Tyrkiet for at 'tale' med khashoggi, men det vækker undren i USA. Her mener man ikke, at sådan en operation kan sættes igang uden accept fra kronprinsen.

Udenrigsministeren blev spurgt ind til, hvordan det var muligt at udføre drabet uden kronprins Mohammed bin Salmans kendskab:.

- Vi ved, der blev begået en fejl, og at nogle individer overskred deres beføjelser, og det er vi ved at undersøge, lød det undvigende svar.

Al-Jubeir understreger, at man vil se nærmere på, hvordan man kan undgå at lignende episoder vil gentage sig.

OVERBLIK: Sagen om den forsvundne journalist * Den saudiarabiske journalist, kommentator og systemkritiker Jamal Khashoggi forsvinder 2. oktober efter et besøg på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul. * Optagelser fra overvågningskameraer offentliggjort af tyrkiske medier viser Khashoggis ankomst til bygningen og senere en sort varebil, der forlader konsulatet. De saudiarabiske myndigheder har afvist at levere optagelser, der viser, at journalisten har forladt konsulatet. * Tyrkiske medier har også vist billeder af det, der skulle være 15 saudiarabiske efterretningsagenter, der lander i Istanbul aftenen før Khashoggis forsvinden, og som alle forlader landet igen dagen efter. * Saudi-Arabien har tidligere afvist enhver anklage om, at man skulle have dræbt den systemkritiske journalist. * Natten mellem den 15. og 16. oktober får tyrkiske efterforskere adgang til konsulatet. Efter otte timers jagt efter spor forlader efterforskerne stedet. De tager blandt andet jord fra konsulatets have med sig. * Anonyme embedsmænd i den tyrkiske regering fortæller ifølge nyhedsbureauet AP, at der på konsulatet er fundet spor efter drab og partering af Jamal Khashoggi. * 18. oktober siger den amerikanske præsident, Donald Trump, at det ser ud til, at Jamal Khashoggi er blevet dræbt. Det er første gang, at Trump anerkender, at journalisten kan være blevet dræbt. * Det sker, efter at den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, har været i Saudi-Arabien og Tyrkiet for at høre begge lande om sagen. * Sent om aftenen fredag 19. oktober bekræfter Saudi-Arabien, at Khashoggi blev dræbt på det saudiarabiske konsulat i Istanbul. Ifølge en offentlig anklager var det en slåskamp mellem Khashoggi og folk på konsulatet, der førte til journalistens død. * 18 personer er indtil videre anholdt i sagen, oplyser Saudi-Arabien. Kilder: New York Times, AP, Reuters, Al-Jazeera. Vis mere Luk

