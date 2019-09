Saudi-kongens livvagt skuddræbt

'Personlige uoverensstemmelser' har angiveligt resulteret i, at en af Saudi Arabiens kong Salmans mest prominente livvagter er blevet skudt af en ven

Maj Gen Abdulaziz al-Fagham, en af den Saudi Arabiske kong Salmans mest betydningsfulde livvagter, er angiveligt blevet skudt og dræbt af en ven.

Det skriver The Guardian.

Der er indtil videre ikke sluppet mange detaljer ud om mordet, der har sendt chokbølger gennem det mellemøstlige kongerige.

Søndag løftede den Saudi Arabiens stats-tv lidt af sløret for, hvad der angiveligt er sket. På Twitter skrev de: 'Maj Gen Abdulaziz al-Fagham, livvagt for vogteren af de to hellige moskéer, er blevet skudt ihjel som følge af personlige uoverensstemmelser i Jeddah'.

Et par timer senere kunne landets statspresse fortælle, at det var en ven af livvagten, som havde skudt og dræbt ham. Efterfølgende røg vennen i ildkamp med livvagtens egne sikkerhedsfolk, hvilket resulterede i hans død. Desuden blev en arabisk og en filippinsk arbejder fanget i krydsilden og såret.

Støtten strømmer ind

Siden nyheden slap ud, er det væltet ind med kondolencer på de sociale medier. Mange har vedhæftet billeder af bodyguarden, mens han er på arbejde.

Blandt andet kan man se et billede, hvor den pligtopfyldende livvagt binder sin 83-årige konges snørrebånd. Andre billeder viser ham sammen med landets forrige konge, Abdullah.

Skuddrab er relativt sjældent fænomen i Saudi Arabien, hvor dømte mordere og narkotika-smuglere ofte bliver henrettet i henhold til islamisk lov. I 2017 var der ifølge FN 419 anmeldte mord i landet, der har over 30 millioner indbyggere.