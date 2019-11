Saudisk oliegigant bevæger sig tættere børsnotering

For at vise hvilken liga Aramco er i, har erhvervsmediet Bloomberg sat olieselskabets overskud for 2018 op imod en række af de mest kendte amerikanske selskaber:

* Olieselskabet Aramco: 743 milliarder kroner.

* Mobil- og it-selskabet Apple: 398 milliarder kroner.

* Elektronikselskabet Samsung: 235 milliarder kroner.

* Holdingselskabet Alphabet, der ejer blandt andet Google og YouTube: 205 milliarder kroner.

* Finanshuset JPMorgan Chase: 205 milliarder kroner.

* Olie- og gas-selskabet Shell: 157 milliarder kroner.

* Olieselskabet Exxon: 139 milliarder kroner.

Kilder: Bloomberg, Moody