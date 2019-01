Saudisk teenager på flugt: Nu er hun landet i Canada

Den 18-årige saudiarabiske kvinde Rahaf Mohammed al-Qunun, som flygtede fra sin familie, er lørdag ankommet til Toronto i Canada, hvor hun har fået asyl.

- Dette er en meget modig ny canadier, siger Canadas udenrigsminister, Chrystia Freeland, som tog imod den unge saudiaraber i lufthavnen.

Den saudiarabiske flygtning og udenrigsministeren stillede op til fotos i lufthavnen, men Rahaf al-Qunun kom ikke med nogen udtalelser.

- Hun har haft en temmelig lang rejse og er udmattet og foretrækker ikke at svare på spørgsmål i dag, siger Freeland.

Udenrigsministeren ventes senere lørdag at holde en pressekonference.

Qununs sag fik international opmærksomhed, da hun for en uge siden barrikaderede sig inde på et hotelværelse i en af lufthavnene i Thailands hovedstad, Bangkok.

Hun var ankommet med et fly fra Kuwait, hvor hun havde været sammen med sin familie.

Ifølge eget udsagn benyttede hun besøget til at flygte fra familien, som hun blandt andet beskylder for mishandling og for at ville presse hende ind i et arrangeret ægteskab.

Fra Bangkok nægtede hun at blive sendt hjem til Saudi-Arabien sammen med sin familie.

Teenagepigen afviste at møde sin far og bror, der rejste til Bangkok for at overtale hende til at komme med hjem til Saudi-Arabien.

I stedet begyndte hun at beskrive på Twitter, hvordan hendes liv ville være i fare, hvis hun vendte hjem.

Inden for få timer udviklede det sig til en viral kampagne under hashtagget #SaveRahaf.

Det endte med, at FN's flygtningeorganisation, UNHCR, tildelte hende flygtningestatus.

Hendes familie har afvist at have udsat hende for nogen form for mishandling.

