Savner beboer efter voldsom gårdbrand

En voldsom gårdbrand har lørdag hærget i Pindsende nær Assens på Fyn.



Søndag morgen er en beboer stadig savnet, og politiet frygter det værste



Det skriver Fyens.dk.



- Vi savner beboeren. Vi er til stede derude og arbejder på stedet. Vi håber det bedste og frygter det værste, siger Henrik Strauss, vagtchef ved Fyns Politi, til mediet.



Uklar årsag

Politiet fik anmeldelsen natten til søndag klokken 01.10, hvorefter brandvæsenet og politiet sammen hastede til stedet.



Ifølge vagtchefen blev det opdaget, at der var brand i taget, hvorefter der blev ringet 112.

Det er stadig uklart, hvordan branden er startet, men politiets teknikere er på vej til stedet. Indtil nu arbejder de med en arbejdshypotese om, at branden er startet i et fyrrum.



Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Fyns Politi.