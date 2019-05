Savner du varmen? Her vender vejret

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det plejer at være i maj måned, danskerne for alvor tager hul på sommeren med grill, shorts og is i solen.

Den seneste udmelding fra DMI har lagt imidlertid lagt en dæmper på danskernes sommer-vibes. I den kommende weekend skal man ikke regne med temperaturer over ti grader, men til gengæld en masse nedbør i form af regn og hagl.

DMI-meteorolog: Det bliver køligt og hidsigt

Der er dog lys for enden af tunnellen. Allerede i næste uge kan vi forhåbentlig se frem til et skift i vejret.

- Vi har faktisk en del dage med det her kølige og ustabile vejr med dagtemperaturer på ti grader, og nattemperaturer helt ned mod frysepunktet. Det kommer til at gælde for i dag,(fredag red.) for weekenden og mandag-tirsdag. Først frem mod onsdag ser ud som om, der kan ske noget andet med lidt mildere temperaturer, end vi har nu, siger Erik Hansen fra DMI.

Har du udendørs planer denne weekend, lyder den klare anbefaling fra DMI, at få noget varmt tøj på, ligesom man bør forberede sig på en del byger.

Du kan se månedsprognosen for maj måned i videoen her:

DMI: Atypisk koldt