Savnet mand fundet i haj

Den 32-årig argentinske mand Diego Barria har været efterlyst siden 18. februar, hvor han sidst blev set ved Argentinas sydlige kyst nær området Rocas Coloradas.

Nu mener man, at man har fundet dele af ham i en haj.

Det skriver Sky News.

To dage efter hans forsvinden fandt man hans bil ødelagt tæt på en strand.

Uvisse omstændigheder

Tidlig søndag morgen meldte to lokale fiskere, at de havde fanget tre gråhajer tæt på det sted, hvor Diego Barrias bil var blevet fundet.

Her fandt de menneskelige dele i en af hajerne.

Efterfølgende kunne Diego Barrias familie identificere delene, da de kunne genkende en af de tatoveringer, han havde. Man ville dog stadig foretage en dna-test for at bekræfte identiteten.

Daniela Millatruz, der er ansvarlig for eftersøgningen af Diego Barria, har udtalt til lokale medier, at man formoder at han har været udsat for en ulykke.

Det er dog stadig usikkert, præcis hvad der er sket, og derfor fortsætter efterforskningen.

