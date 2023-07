Savnet mexicansk journalist er fundet død i landområde

En journalist fra den mexicanske avis La Jornada er fundet død lørdag, dagen efter at han blev meldt savnet i delstaten Nayarit.

Det skriver avisen La Jornada.

- Et lig fundet i landsbyen Huachines i kommunen Tepic er blevet identificeret som Luis Martin Sanchez Iniguez, 59 år gammel, korrespondent for La Jornada, skriver avisen på dens hjemmeside.

Journalistens hustru, Cecilia Lopez, har sagt til efterforskere, at hun ikke har vidst, hvor hendes mand var siden onsdag aften, hvor hun var udenbys for at besøge slægtninge. Det skriver avisen på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder.

Sanchez Iniguez' lig blev fundet lørdag morgen i et landområde nær Tepic, der er hovedstaden i Nayarit.

Ifølge ubekræftede oplysninger fra lokale medier skal han angiveligt være blevet fundet pakket ind i plastikposer og med en besked på brystet.

Onsdag aften var han i sit hjem, hvor han talte i telefon med sin hustru.

Hustruen skal angiveligt have fortalt til efterforskere, at hun fandt det tøj, som hendes mand havde på, da hun så ham for sidste gang i deres hjem.

I hans pung fandt man hans personlige ejendele på nær hans pressekort.

Familien har også sagt, at hans computer, telefon, en harddisk og sandaler var væk, skriver La Jornada.

Sanchez Iniguez er ikke den første journalist fra La Jornada, der er blevet dræbt.

Miroslava Breach blev dræbt i delstaten Chihuahua i marts 2017, og Javier Valdex blev dræbt i Sinaloa i maj samme år. De arbejdede begge for avisen.

Mexico anses som et af de farligste lande i verden for journalister. Siden 2000 er mere end 150 journalister blevet dræbt i landet ifølge pressefrihedsorganisationen Journalister Uden Grænser (RSF).

Ifølge regeringen blev 13 journalister dræbt i 2022. De fleste af drabene går ustraffet hen.