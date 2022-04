Saxo Bank lukker for russiske kunder

Danske Saxo Bank har valgt at lukke ned for russiske og belarussiske kunder

Så er der flere økonomiske pisk til Rusland og Belarus.

Den danske investeringsbank Saxo Bank har netop besluttet at lukke og slukke for alle russiske og belarussiske kunder.

Det bekræfter Saxo Bank over for Ekstra Bladet.

- Det er helt korrekt, at vi har valgt at opsige kundeforhold med kunder i Rusland og Belarus, lyder ordene fra Lasse Lilholt, der er PR-chef for Saxo Bank i Norden.

- Det er et mindre antal kunder og en beslutning truffet med baggrund i de skærpede sanktioner mod netop de to lande, uddyber han.

Saxo Bank lukker ned for russiske og belarussiske kunder fra 8. juni. Indtil da har bankens kunder fra de to lande fortsat mulighed for at hæve penge hos Saxo Bank eller benytte andre transaktioner.

Dog vil Saxo Bank nu holde et ekstra øje på de russiske og belarussiske kunder.

For hvis den pågældende kunde ikke når at flytte alle sine penge fra sin konto i banken inden 8. juni, vil Saxo Bank overføre de resterende penge til selvsamme konto, hvor overførelsen til Saxo Banko kom fra.

Sådan lyderne ordene i en mail sendt til de russiske og belarussiske kunder.