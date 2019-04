Schnitzler tilbagekaldes efter fund af glas

Supermarkedskæden Aldi tilbagekalder deres schnitzel-specialiteter i hele landet.

Tilbagekaldelsen skyldes, at der har været fund af glassplinter i produktet.

Det oplyser Aldi i en pressemeddelelse.

- Hos Aldi har forbrugernes sikkerhed allerhøjeste prioritet.

- Derfor er det med beklagelse, at vi på vegne af vores leverandør "Fleisch-Krone Feinkost GmbH" tilbagekalder nedenstående produkt, da det ikke kan udelukkes, at der i enkelte pakker er risiko for glassplinter, skriver kvalitetschef hos Aldi Trine Raftopol i pressemeddelelsen.

Ifølge vicedirektør hos Aldi Thomas Bang er det uvist, hvor mange pakker schnitzel-specialiteter der er tale om.

- Vi er en stor virksomhed, og vi er blevet gjort opmærksomme på problemet fra vores kolleger i Tyskland.

- Vi er ved at undersøge, hvordan det kan lade sig gøre, siger Thomas Bang.

Der er tale om varianten med kylling.

Aldi anbefaler, at produktet skal smides ud eller leveres tilbage til butikken.

- Hvis man kommer ned i butikken med varen eller kvitteringen, kan man få pengene retur, siger Aldis vicedirekør.

Der er tale om partiet med sidst holdbarhedsdatoen den 21. april 2019.

Det fulde produktnavn, som forbrugerne skal holde øje med, er "Schnitzel specialiteter 300g".

/ritzau/