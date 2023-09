Scholz i styrt - nu med klap

Den tyske forbundskansler har fået klap for øjet efter et fald i weekenden, men har det efter omstændighederne godt

Tyskerne er måske ikke ligefrem verdenskendte for deres selvironi.

Noget tyder dog på, at den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, prøver at gøre op med det ry.

Han har i hvert fald slået et billede op på det sociale medie X, hvor han poserer for kameraet med klap for øjet. Han skriver, at han 'glæder sig til at se de memes', der måtte komme ud af det.

Mange X-brugere har allerede kvitteret for hans opfordring - mens andre nøjes med at ønske ham god bedring.

'Ser værre ud, end det er'

Den 65-årige forbundskansler faldt under en løbetur i Potsdam i weekenden og har slået højre side af ansigtet. Han skriver, at det 'ser værre ud, end det er' og takker for hilsnerne.

Den tyske regerings talsperson, Steffen Hebestreit, udtaler til det tyske medie Bild, at kansleren efter omstændighederne har det godt, men at han har været nødsaget til at aflyse nogle arrangementer i weekenden.