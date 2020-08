Schweinerei: Nøgen mand jagter vildsvin

De glade badegæster ved søen Teufelssee i Berlin fik lidt ekstra at grine ad onsdag aften. En nøgen mand på jagt efter vildsvin

Schweinerei.

Det må have været en nøgen mands tanke, da han pludselig fik øje på et frækt vildsvin, der havde snuppet hans taske.

Men hvad gør man lige, når ens ejendele er blevet stjålet, men man står splitternøgen i det gode vejr? Den tyske mand var ikke i tvivl. Man indleder den vilde jagt.

Adele Landauer fra Berlin havde det ekstraordinære syn og fik efterfølgende lov til at dele billederne med offentligheden. Episoden, der fandt sted ved søen Teufelssee i den vestlige del af Tysklands hovedstad, er foreløbigt blevet delt mere end 9000 gange på Facebook.

Privatfoto/Adele Landauer

Derudover har både Bild og BBC beskrevet episoden.

Det vilde optrin fandt sted onsdag aften omkring klokken 18, hvor manden nød vandet og solen ved badesøen. Angiveligt opdagede han pludselig, at hans taske med en bærbar computer var blevet snuppet af vildsvinene.

Adam-kostume

Uden en trevl på kroppen jagtede han de tre svin rundt, inden de tog 'dansen' videre ind i skoven. Ifølge Bild lykkedes det her at fange svinene, der nok havde håbet på mad frem for en nøgen mand i hælene og en computer.

Hvorfor manden var nøgen, melder historien intet om, men her på redaktionen vil vi gerne kåre ham til en forhåndsfavorit til næste års nøgenløb på Roskilde Festival.

Et vildt naturtalent er født.

Bild har også talt med dyrelivsekspert i Berlin Derk Ehlert, der oplyser, at det slet ikke er usædvanligt med vildsvin i parkerne. De bliver tiltrukket af affaldet og er så vant til mennesker, at de ikke er farlige.