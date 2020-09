Schweiz indfører karantæne til rejsende fra Danmark

Det oplyser Udenrigsministeriet i deres opdaterede rejsevejledning for landet

Fra 28. september indfører Schweiz 10 dages karantæne til rejsende fra Danmark. Det skriver Udenrigsministeriet på Twitter.

'Schweiz: Rejsende fra Danmark skal fra d. 28. september i 10 dages karantæne ved indrejse. Karantænen kan ikke undgås ved fremvisning af negativ test. Erhvervsrejsende er omfattet, men kan søge om karantæneundtagelse,' skriver de.

Færøerne og Grønland ikke omfattet

Udenrigsministeriet har fredag opdateret deres rejsevejledning for rejser til Schweiz.

'Vi fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser til Schweiz, fordi Schweiz ikke opfylder kriterierne for lave smittetal i modellen for rejsevejledninger for EU- og Schengenlande, og fordi de schweiziske myndigheder har indført betydelige indrejserestriktioner,' skriver de blandt andet.

Indrejsende fra Færøerne og Grønland er ikke omfattet af det schweiziske karantænekrav, oplyser Udenrigsministeriet.