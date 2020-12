Schweizisk mand død efter vaccine: Ingen alarmklokker

En af de første personer til at få coronavaccinen i Schweiz er død få dage efter indsprøjtningen. Men der er ikke fundet en sammenhæng mellem indsprøjtningen af vaccinen og dødsfaldet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters og flere schweiziske medier som Luzerner Zeitung og NZZ. Dødsfaldet er bekræftet af de schweiziske myndigheder.

Også i Danmark vil der være dødsfald blandt borgere, der har fået vaccinen, men det vil ikke skyldes vaccinen, fortæller direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz til Ekstra Bladet.

- Det, at der opstår et dødsfald efter vaccinen, må vi forvente kommer til at ske mange gange, fordi man vaccinerer gamle, skrøbelige og syge medborgere. Og nogle af dem de dør jo altså - uanset om de får vaccinen eller ej, siger han.

Thomas Senderovitz, direktør i Lægemiddelstyrelsen, fortæller, at de er meget opmærksomme på at overvåge mulige bivirkninger af BioNTech/Pfizer-vaccinen. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

13.311 har modtaget første dosis coronavaccine

Ingen alarmklokker

Der er ikke bevist en sammenhæng mellem den ældre schweiziske mands dødsfald og vaccinen, men det skal indberettes, erklærer Thomas Senderovitz sig enig i.

- Det er klart, at det skal indberettes som en mulig bivirkning, og så sidder der nogle eksperter og vurderer, om det kan skyldes vaccinen eller ikke skyldes vaccinen. Og det er der ikke noget som helst mærkeligt i. Det sker sådan set også med influenzavaccinen, siger han og fortsætter:

- Den eneste store forskel er, at alle verdens øjne kigger på covid-vaccinerne, så alle reagerer lidt mere nervøst. Men der er ingen som helst alarmklokker, der er sat i spil nogen steder overhovedet. Tværtimod må vi sige, at det, vi har set indtil videre, ser meget fredeligt ud.

I Danmark er der indtil videre registret formodede bivirkninger hos 17 personer, som har fået BioNTech/Pfizer-vaccinen. Alle tilfælde var forbigående og blev behandlet af personalet på vaccinationsstedet.

Eksperter med dyster melding: Forvent restriktioner i månedsvis

Stor opmærksomhed på bivirkninger

Et dødsfald få dage efter en vaccination er også mulighed i Danmark.

- Jeg forventer nærmest, at der vil være danskere, der bliver vaccineret, og som så dør. Man vaccinerer næsten hele Danmarks befolkning, og der er altså ret mange, der dør hver dag af sygdom eller af naturlige årsager, og så er der nogen, der tilfældigvis får en vaccine. Men det vigtige er, at det ikke er vaccinen, der udløser dødsfaldet, siger Thomas Senderovitz.

I Danmark er der desuden stor opmærksomhed på at overvåge mulige bivirkninger.

- Der vil være nogle, som på et tidspunkt får epilepsi, ligesom man normalt har et vist antal danskere, der bliver diagnosticeret med epilepsi, og nogle af dem vil have fået vaccinen nogle dage før - helt tilfældigt - og så skal man altså passe på, at man ikke tror, at epilepsien er udløst af vaccinen, siger Senderovitz og tilføjer:

- Men man skal selvfølgelig også passe på, at man ikke overser nogen bivirkninger. Det er den vanskelige opgave, vi har med at overvåge vaccinen, men det gør vi 24 timer i døgnet.