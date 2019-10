Scorer toppost

Tidligere børne- og socialminister og nuværende gruppeformand for Det Konservative Folkeparti i Folketinget, Mai Mercado, blev fredag valgt som ny formand for FOF.

Det skrev hun lørdag på Facebook.

- Så jeg er her i dag blevet valgt som landsformand for FOF. Danmarks største oplysningsforbund med 250.00 kursister om året. Jeg overtager efter Anne Birgitte Lundholt, og det er store sko at fylde ud.

- Jeg glæder mig helt vildt til at stå i spidsen, skrev hun lørdag i et Facebook-opslag.

Mai Mercado overtager posten efter Anne Birgitte Lundholt, der har været landsformand i 12 år.

Anne Birgitte Lundholt er tidligere konservativ industri- og energiminister under tidligere statsminister Poul Schlüter (K), men hun forlod Folketinget i 1997.

Mai Mercado har en lang fortid i politik og har en kandidat i statskundskab. Hun har været medlem af Folketinget siden 2010.

Den nye post som landsformand i FOF er også et område, der ligger Mai Mercado nært.

- I min tid som minister prioriterede vi civilsamfundet og frivilligheden højt, og det er fantastisk, hvad det frivillige Danmark kan, skrev hun på Facebook.

FOF står for Folkeligt Oplysningsforbund og så dagens lys i 1947. FOF udspringer af Det Konservative Folkeparti, men har altid været åben for hele befolkningen.

I dag udbyder FOF alt fra sprogkurser, madlavning og til musikundervisning i hele Danmark.