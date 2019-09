Se alle billederne: Sådan ser de nye metrostationer ud

Metroselskabet slår dørene op for Københavns nye cityring. Stationerne har hvert deres særpræg. Se dem her

Efter ni års venten får Danmarks hovedstad søndag 29. september et afgørende element i transporten rundt i byen. Her åbner metroens helt nye cityring nemlig, og her kan københavnerne og byens besøgende blive fragtet rundt på en helt ny måde.

Undervejs på turen rundt i ringen bliver de rejsende mødt med langt flere forskellige indtryk, end hvad tilfældet har været på den 'gamle' metrostrækning, der strækker sig fra Vanløse til henholdsvis lufthavnen og Ørestaden.

Hvor de gamle stationer var meget ens i udtrykket, har de nye stationer nemlig hvert deres unikke præg, som skal afspejle omgivelser, hvor stationen ligger.

- Da vi tegnede den første Metro, handlede det om at skabe sikkerhed og konformitet, fordi det var første gang, man kørte under jorden herhjemme. Så de første var grå og ens, og det var fint, for det gav ro. Men nu kan vi godt spille noget mere – uden at overspille, har Nille Juul-Sørensen fra arkitektur-, ingeniør- og designvirksomheden Arup, der har været hovedarkitekt på stationernes design og arkitektoniske udformning, sagt til Berlingske.

Snart er det muligt ved selvsyn at se alle stationerne, når metroen åbner for passagerer, men inden da kan du se stationerne indefra ved at klikke dig rundt på nedenstående grafik, hvor du kan se, hvordan hver enkelt station ser ud.