Se beslaglagt Lamborghini

Bare et par timer efter, at en mand bosat i Norge havde købt sig en ny Lamborghini, blev han taget af politiet for vanvidskørsel. Den nye bil til en værdi af to millioner kroner er nu beslaglagt

Havde han bare kunne holde sig i skindet i små 20 kilometer mere, havde han haft en betydeligt bedre torsdag, end tilfældet var.

Desværre kildede det for meget i speederfoden for manden, som er bosat i Norge. Det resulterede i en beslaglæggelse af hans helt nye Lamborghini Huracán.

I stedet for at køre rundt i de norske fjelde, er bilen nu parkeret i en støvet lagerhal i Aalborg. Her står den ejerløst sammen med andre biler, politiet har beslaglagt og konfiskeret.

Hvis man tages i vanvidskørsel, beslaglægger politiet i første omgang bilen. Hvis domstolene er enige, bliver bilen konfiskeret. Foto: René Schütze

Ifølge Nordjyske havde han taget turen fra Norge til Tyskland for at købe øsen til den nette som af to millioner kroner. Han var altså på vej til Hirtshals for at tage færgen hjem til Norge, da han blev opdaget af Nordjyllands Politi.

Han blev målt til at køre 236 km/t.

- Det var lidt trist for ham. Nu er bilen konfiskeret, og det var han da lidt træt af, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Jess Falberg.

Manden blev taget små 20 km fra Hirtshals, hvor færgen til Norge går fra. Foto: René Schütze

I dag skal konfiskationen for retten i Hjørring.

- Jeg går ikke ud fra, at der bliver problemer med den konfiskation, lyder det fra vagtchefen til Nordjyske.

Beslaglagt 510 køretøjer

I løbet af det halve år reglerne om vanvidskørsel har eksisteret, har politiet beslaglagt mere end 510 køretøjer. Perioden er målt mellem 31. marts og 20. september.

- Når der har været tre beslaglæggelser om dagen, er det fordi, der simpelthen er for mange, der kører idiotisk, som der skal gribes ind overfor, siger justitsminister, Nick Hækkerup, til Ritzau.

Nick Hækkerup håber, at de nye regler kan føre til, at der er færre, der kører vanvidskørsel. Foto: René Schütze

Når bilen konfiskeres, betyder det, at staten overtager ejendomsretten. I første omgang beslaglægger politiet bilen, og hvis domstolene er enige i den beslutning, bliver den konfiskeret.

I følge Nick Hækkerup er det langsigtede mål med reglerne, at der er færre, der kører vanvidskørsel.

- Lad os nu se, hvordan det udvikler sig. Både med antallet af konfiskationer, men også med antallet af sanktioner i øvrigt, og hvor meget det er nødvendigt at straffe, lyder det fra justitsministeren.

René Poulsen har lavet et borgerforslag, fordi han er imod, at politiet konfiskerer biler ved vanvidskørsel: