Se billederne indefra: Så voldsom var branden

Mandag aften opstod der brand i et Paris' mest velkendte kendetegn - Notre Dame.

Det er lykkedes at bekæmpe de høje flammer, der omringede katedralen, men billeder indefra viser, at der er sket omfattende skader.

Her ses flammer og røg inde i katedralen. Foto: Philippe Wojazer/Ritzau Scanpix

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, lover at genopbygge Notre Dame.

Han vil således søge om international økonomisk hjælp til genopbygningen.I en tale foran kirken sent mandag aften siger en tydeligt berørt Macron med tårer i øjnene, at 'det værste er undgået' og takker brandmændene, der har reddet kirkens to tårne og facade.Macron lover, at han vil finde 'de bedste' til at genopbygge kirken.

Philippe Wojazer/Ritzau Scanpix

Philippe Wojazer/Ritzau Scanpix

DET VED VI OM BRANDEN I NOTRE DAME: Branden brød ud mandag klokken 18.50.

Katedralen var under renovering for omfattende skader.

Det er endnu uklart, hvordan branden opstod.

Der er ingen, der er omkommet som følge af branden.

Katedralens berømte spir stod ikke til at redde og kollapsede mandag aften.

