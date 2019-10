Se billederne: Københavns bredeste cykelsti er åbnet

Københavns bredeste cykelsti er tirsdag formiddag åbnet på Dybbølsbro.

Cykelstien er ti meter bred og skubber således Dronning Louises Bro af førstepladsen som den bredeste cykelsti.

Stien er blevet lavet for at skabe plads til de 21.000 cyklister og 13.000 fodgængere, som hver dag går eller cykler ad ruten.

'I årevis har Dybbølsbro været underdimensioneret i forhold til de store mængder af gående og cyklende, som tager turen over broen,' siger teknik og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i en pressemeddelelse.

'Nu har vi endelig fået forbedret kapaciteten, hvilket giver en langt bedre hverdag for de titusindvis af cyklende og gående, som anvender Dybbølsbro'.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Vækker stor begejstring

Hos Cyklistforbundet vækker åbningen af den brede cykelsti begejstring.

- Vi kan dårligt få armene ned, siger formand Erik Hjulmand til Ekstra Bladet.

En lunken åbning Der var en lunken stemning ved åbningen af Københavns bredeste cykelsti, som Ekstra Bladet var til stede ved. Der var således ikke særligt mange cyklister til at indvie stien, og få af dem takkede ja til den gratis kaffe, som blev uddelt i anledningen. Kaffen faldt dog i god jord hos flere af s-togspendlerne, som kom traskende op fra Dybbølsbro Station. På cykelstien stod personer i orange og neongrønne jakker klar til at dele flyers med cykelkort over byen ud til forbipasserende cyklister og fodgængere. Vis mere Luk

Ifølge Erik Hjulmand var forholdene før helt urimelige for både cyklister og fodgængere.

- De deltes om meget lidt plads. Det gjorde, at fodgængere nogle gange måtte gå på cykelstien, hvilket skabte mange irritationsmomenter, hvor folk skældte ud på hinanden, siger han.

Det var heller ikke nødvendigvis altid helt sikkert at færdes på broen.

- Det er selvfølgelig mest sikkert, hvis cyklister slipper for at skulle køre slalom mellem fodgængere. Der kan jo godt opstå farlige situationer, hvis for eksempel en fodgænger går ud foran en cykel, siger Erik Hjulmand.

Artiklen fortsætter efter billedgalleriet ...



Sådan så det ud, da cykelstien blev indviet. Fotos: Aleksander Klug 1 af 9 2 af 9 3 af 9 4 af 9 5 af 9 6 af 9 7 af 9 8 af 9 9 af 9

Gør det attraktivt at cykle

Erik Hjulmand tror, at åbningen af den nye cykelsti vil gøre det mere attraktivt at cykle.

- Det er et signal om, at man gerne vil cyklisterne, siger han.

- Den nye sti vil gøre, at flere kører ad den rute, og jeg tror også, det kan få nogle til at vælge cyklen frem for bilen eller offentlig transport.

Selv er Erik Hjulmand i hvert fald ikke i tvivl.

- Jeg glæder mig til at prøve den, siger han.