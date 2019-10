Se billederne: Politi og demonstranter i kamp i Barcelona

Den hidtil største demonstration i løbet af denne uges optøjer i Catalonien er planlagt til at starte kl. 19:00 fredag, men allerede inden er der gang i heftige gadekampe.

Maskerede demonstranter støder sammen med politi i Barcelona. En gruppe demonstranter kaster sten og andet skyts mod de kampklædte politifolk, der svarer igen med tåregas, viser tv-billeder.

Politiet i den catalanske hovedby vurderer, at mindst en halv million mennesker kommer for at deltage i fredagens store demonstration, skriver nyhedsbureauet AFP. I løbet af ugen har der i forvejen været masser af gadekampe, anholdelser, strejker og spærrede motorveje, efter de såkaldte 'freedom marchers' har valgt at marchere på dem på deres vej til kæmpe-demoen i Cataloniens hovedstad.

Spanske politibetjente sætter fredag i spurt mod 'freedom marchers', som de catalonske aktivister kalder sig. Foto: Ritzau Scanpix

Reaktion på domme

Der blev mandag afsagt dom i sagen om de catalanske politikeres ulovlige folkeafstemning om uafhængighed. Dommen endte med fængselsstraffe til de mange involverede. Det er det, der nu har fået Catalonien i brand.

Dommen har fået de catalanske borgere til at demonstrere voldsomt i gaderne i Barcelona. Containere på gaden bliver hver aften sat i brand, butiksvinduer bliver slået ind, og vejene i byen bliver blokeret af de flere tusinde demonstranter.

Den tidligere catalanske vicepræsident Oriol Junqueras fik sammen med otte medsammensvorne fængselsstraffe på ni til 13 år.

Contaainer i brand i Barcelona fredag. Foto: Ritzau/Scanpix