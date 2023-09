Se billederne: Så katastrofale er ødelæggelserne

Stormen Daniel har sendt et voldsomt regnvejr over Libyen, der har taget tusindvis af liv

Mere end 5300 mennesker er formodet døde, og 30.000 står uden tag over hovedet i kystbyen Derna i Libyen som følge af katastrofale oversvømmelser.

Det skriver flere udenlandske medier herunder nyhedsbureauet AFP.

Stormen Daniels voldsomme regnvejr fik søndag to damme til at brase sammen uden for Derna, hvillket transformerede floden, der løber gennem byen, til en flodbølge, der med enorm kraft rev mennesker, biler og andet med ud i havet.

Det formodes, at over 10.000 døde kroppe vil skylle i land, og at hele nabolag er skyllet ud i Middelhavet.

Havnebyen Derna i det østlige Libyen er plaget af voldsomme oversvømmelser som følge af stormen Daniel. (før og efter) Foto: Planet Labs PBC/Ritzau Scanpix

Minister i den østlibyske regering Hichem Abu Chkiouat har tidligere udtalt, at: 'Havet konstant sender snesevis af lig ind.'

Skyllet helt væk

På billederne herover kan det ses, hvordan store dele af Derna er blevet fuldstændig overdækket af mørkt flodvand, og hvordan bygninger og hele kvarterer er blevet skyllet fuldstændig væk.

Det kan også ses, hvordan floden, der løber tværs gennem byen, har komplet splittet byen i to dele.

Mere end 10.000 mennesker meldes i alt savnet, oplyser Røde Kors. Ifølge CNN ligger der lig på gaderne foran lighuse.

Redningsarbejdet er særlig besværligt, fordi der i Libyen er to splittede regeringer, der regulært er i kamppræget konflikt med hinanden.

Før de voldsomme oversvømmelser boede der omkring 125.000 mennesker i Derna, ifølge Reuters.