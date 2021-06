Se billederne: Usædvanlig husgæst på besøg

En elefant føler sig lige lovlig hjemme i køkkenet hos et thailandsk ægtepar

Et thailandsk par har fået sig en noget usædvanlig husgæst: En asiatisk elefant.

Parrets billeder fra elefantens seneste besøg i weekenden er gået viralt på sociale medier og er også blevet bragt i flere nyhedsmedier, herunder AFP.

'Den kom for at koge ris igen,' skrev Kittichai Boodchan i et Facebook-opslag med en videooptagelse af elefantens besøg.

Kittichai Boodchan bor med sin kone ved en nationalpark i Thailand, hvor der altså lever vilde elefanter. De er efterhånden vant til at få besøg af elefanten, siden den i maj smadrede væggen ind til deres køkken, så der nu er et stort hul.

- Når den ikke finder mad, går den sin vej igen. Jeg er allerede vant til, at den kommer, så jeg var ikke så bekymret, siger Kittichai Boodchan til AFP.

I Facebook-videoen kan man da også se, at elefanten bruger sin snabel til at søge efter mad på parrets køkkenhylder.

På et tidspunkt får den fat i en beholder med væske, som den spiser.