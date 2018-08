Se billedet: Så vildt har tørken ramt Slagelse

Nok står løvet grønt i Det er et yndigt land, men skulle Danmarks nationalsang skriver efter den omfattende tørke, ville der skulle ændres i teksten.

Det europæiske rumagentur ESA har offentliggjort et satellitbillede og en video af området omkring Slagelse fra juli 2017 og så fra juli 2018. Og det er tydeligt at se, hvordan tørken har sultet markerne. Hvor de tidligere stod grønne fra oven, efterlades seeren i dag med et brunt billede, der ikke smager af den grønne danske natur, som den kendes.

Men tørken betyder også, at nye arter kommer til, forklarer Hans Henrik Bruun, biolog ved Københavns Universitet, til Berlingske:

- Vi ser, at vores afgrøder lider, og så lider naturen nok også, men det er faktisk omvendt. Tørken medfører død. Men de planter, der dør, efterlader noget plads, og de planter, der overtager pladsen, er nogle andre planter end dem, der ellers dominerer, siger han.

Planter har ligget og ventet

- Der er faktisk arter, der har ligget og ventet på, at det her ville komme. I 1970'erne var der et par tørre somre, og vi havde også en i 1992, og nu kommer nogle arter, der har ventet på, at det her ville ske. Der har simpelthen ligget frø i jorden og ventet.

- For eksempel fra brun fladaks og strandskræppe. De kommer på det udtørrede mudder, hvor søen har trukket sig tilbage. Vi kalder dem meteoriske arter. De dukker op når mudderfladerne bliver blotlagt, og alt andet dør, siger han.

Videre fortæller han til avisen, at tingene kan ændre sig for altid.

- Græsplænerne skal nok blive til græs igen, men i vejkanter og på enge er det anderledes. Det er forfriskende. Og det er faktisk distuption, for det vender ikke 100 procent tilbage til udgangspunktet.