Se brevet: Bramsen fik advarsel om spionchefer

Kender du noget til skandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste? Så skriv fortroligt til vores journalister på: thomasgoesta@protonmail.com

En række tillidsrepræsentanter i Forsvarets Efterretningstjeneste advarede i midten af august forsvarsminister Trine Bramsen mod at suspendere eller udskifte den nuværende FE-ledelse trods en særlig undersøgelse af tjenesten.

Det fremgår af et brev, som en række medarbejderrepræsentanter sendte til Forsvarsministeriet den 18. august.

”Der er behov for, at vi har en stabil efterretningstjeneste i Danmark og medarbejderne i FE giver hermed den fulde opbakning til den nuværende ledelse i FE,” skriver repræsentanterne i brevet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Her ses brevet fra Tillidsrepræsentanter i Forsvarets Efterretningstjeneste til forsvarsminister Trine Bramsen(S)

Brevet blev sendt som reaktion på, at ledelsen – herunder chef Lars Findsen - i FE stod til at fratræde på baggrund af en særlig undersøgelse, som Tilsynet for Efterretningstjenesterne var i færd med at lægge sidste hånd på. På dette tidspunkt havde tilsynet dog ikke ikke konkretiseret, hvad det nærmere indhold af undersøgelsen var.

”Det er medarbejdernes klare opfattelse, at vi arbejder inden for den gældende lovgivning, og vi har fulgt de anvisninger og lavet de procedurer, som netop er udarbejdet i samarbejde med tilsynet. Vi er derfor uforstående, hvis statsadministrationen ønsker en ny ledelse i FE,” fremgår det af brevet, hvorefter medarbejderrepræsentanterne oplister en række resultater, som tjenesten har opnået indenfor de senere år.

”Vi står derfor overfor en situation, hvor det vil være meget uhensigtsmæssigt at udskifte XXXXX. Det giver ikke mening.”

Noget tyder dog på, at der ikke har været fuld enighed om opbakningen til ledelsen blandt medarbejderne i Forsvarets Efterretningstjenesten.

Papes spionbrøler: Lovede kontrol med FE

For to uger senere den 2. september måtte medarbejderrepræsentanterne i efterrretningstjenesten præcisere brevet fra den 18. august, da Tilsynet med Efterretningstjenesterne smed en bombe og kom med en særdeles kritik af FE.

”Tillidsrepræsentanter fra FE sendte d. 18. august 2020 et brev vedrørende situationen i FE. Undertegnede tillidsrepræsentanter vil gerne præcisere, at brevet alene repræsenterede de underskrivende tillidsrepræsentanters synspunkt og ikke de øvrige medarbejdere i FE. Brevet blev skrevet, inden FE’s tillidsrepræsentanter blev bekendt med omfanget af TET’s kritik af forhold i FE. Hvis kritikken viser sig berettiget, er disse forhold naturligvis uforenelige med, hvad vi som medarbejderrepræsentanter kan støtte,” fremgår det af mailen.

Her ses det andet brev, hvor Tillidsrepræsentanter i Forsvarets Efterretningstjeneste må trække i land.

Forsvarsminister Trine Bramsen har varslet en undersøgelse af hele sagen, og et udkast til den undersøgelsen ventes at blive præsenteret for en række rets- og forsvarsordførere inden for få dage.