Se brevet: Løkke ville ikke sælge vaccinefabrik

Først imod, så for: Lars Løkke Rasmussen (V) advarede i et brev til Folketingets Sundhedsudvalg mod at sælge statens vaccinefabrik

Daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) advarede i 2005 på det kraftigste mod at sælge statens vaccinefabrik. Det skete for at bevare forsyningssikkerheden i krisesituationer.

11 år senere i 2016 tog Løkke en gigantisk kovending og var som statsminister med til at sælge vaccineproduktionen til den saudiske sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih for 15 mio. kr.

I dag er sheiken og hans firma AJ Vaccines i fuld gang med at udvikle en vaccine mod corona på statens tidligere fabrik på Amager.

Lars Løkke Rasmussens advarsel kommer i et brev til Folketingets Sundhedsudvalg i januar 2005, hvor han som sundhedsminister fastslår den daværende Anders Fogh-regerings holdning til, hvorvidt man skal skille sig af med vaccineproduktionen.

Det sker blandt andet på baggrund af en tværministeriel arbejdsgruppe, der har analyseret forskellige modeller for Statens Serum Instituts fremtidige organisation, en stor undersøgelse fra Rigsrevisionen og bemærkninger fra Statsrevisorerne.

Rigsrevisionens advarsel Rigsrevisionen igangsatte i 2003 en større undersøgelse af vaccineproduktionen. I 2004 konkluderer man blandt andet: ’... SSI’s produktionskapacitet på vaccineområdet kan forventes at give Danmark et bedre udgangspunkt for at undgå forsyningsproblemer, fx i en pandemisituation.’ Vis mere Luk

Løkke konkluderer i brevet, som du kan læse herunder:

’Ud fra en samlet vurdering af de forsynings-, beredskabsmæssige og økonomiske hensyn og af behovet for at bevare et sikkert og effektivt beredskab i krisesituationer har regeringen besluttet, at Statens Serum Institut fortsat skal varetage vaccineproduktion.’

På trods af advarslerne om forsyningssikkerheden sætter Helle Thornings regering i 2014 alligevel vaccineproduktionen til salg.

Salgsprocessen bliver langstrakt og ender ifølge Rigsrevisionen med at koste mellem 1,3 til 1,8 mia. kroner.

Fra advarsel til salg 2005: Daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) advarer mod salg af vaccineproduktionen. 2012: Daværende sundhedsminister Astrid Krag (SF) beslutter at igangsætte en værdiansættelse af SSI’s vaccineproduktion med henblik på et salg. Det sker efter ordre fra regeringens magtfulde økonomiudvalg, der bestod af finansminister Bjarne Corydon (S), erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S), økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) og skatteminister Morten Østergaard (R). Oktober 2013: Bill & Melinda Gates Foundation donerer 21,1 mio. kr. til udvikling af poliovaccine. Senere følger yderligere tre bevillinger på samlet omkring en kvart milliard kr. fra den stenrige fond. Foråret 2014: Regeringens økonomiudvalg beslutter at sætte vaccineproduktionen til salg, hvilket bliver meldt ud til offentligheden af daværende sundhedsminister Nick Hækkerup (S). Januar 2015: Potentielle købere kontaktes. Oktober 2015: Bred politisk aftale om salget. Kun Enhedslisten, SF og Alternativet er ikke med. 2016: Daværende sundhedsminister Sophie Løhde (V) melder ud, at valget af køber falder på saudiarabiske Aljomaih Group, der betaler 15 mio. kr. for vaccineproduktionen. Juni 2016: Folketingets Finansudvalg godkender salget af vaccineproduktionen. Januar 2018: Rigsrevisionen kommer med en sønderlemmende kritik af måden, som salget er håndteret på. I alt vurderer Rigsrevisionen, at de samlede udgifter ved salget udgør mellem cirka 1,3 og 1,8 milliarder kr. Vis mere Luk

I 2016 kan Sophie Løhde (V), der nu er sundhedsminister i Lars Løkke Rasmussens regering, melde ud, at man vil sælge vaccineproduktionen til sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih for 15 mio. kr.

Ekstra Bladet har spurgt Lars Løkke Rasmussen, hvorfor han og Venstre så radikalt ændrede mening om et salg. I en mail skriver han:

’Må ærligt indrømme, at jeg ikke har fulgt SSI tæt siden jeg forlod sundhedsministeriet i 2009. Egenproduktion skal jo holdes op mod, hvilken forsyningssikkerhed der alternativt kan sikres, befolkningsgrundlag, økonomi m.v. Det er vel i det lys, at SFSR-regeringer forberedte et beslutningsgrundlag for frasalg, som et meget bredt flertal i Folketinget tilsluttede sig.’

Statsrevisorerne: Styrker beredskabet I brevet til Folketingets Sundhedsudvalg i 2005 nævner Lars Løkke Rasmussens også statsrevisorernes anbefaling i forhold til et salg: ’Statsrevisorerne finder, at Statens Serum Instituts kommercielle diagnostiske aktiviteter og produktionskapacitet på vaccine-området bidrager til både at styrke det danske beredskab mod smitsomme sygdomme og at håndtere nye angreb af epidemier.’ Vis mere Luk

Arbejdsgruppe: Mere stabil forsyning I efteråret 2003 nedsatte daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen(V) en tværministeriel arbejdsgruppe, der skulle analysere forskellige modeller for Statens Serum Instituts fremtidige organisation. Arbejdsgruppen konkluderer i 2004 blandt andet: ’Hvad angår forsyningssikkerhed af vacciner, bidrager SSI’s produktionskapacitet og ekspertise på vaccineområdet til en mere stabil forsyningssikring end uden produktion. Hertil kommer, at vaccineproduktionen bidrager til det øvrige smitteberedskab, herunder det diagnostiske, epidemiologiske og biologiske beredskab bl.a. med viden om udvikling, produktion og kvalitetssikring.’ Vis mere Luk

Sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih fik formelt overdraget statens vaccinefabrik på Amager i København i januar 2017.

Kun Enhedslisten, SF og Alternativet var imod salget.

