Se de afslørende billeder: Metro til 25 mia. kr. IKKE færdig

Tidsplanen er skredet gang på gang.

Det samme er milliardbudgetterne.

Men efter otte år med et halsbrækkende arbejdsmiljø, skattesager og alverdens andre møgsager skulle Københavns nye metro Cityringen søndag omsider indvies.

Jos Jensen, 74 år og Elvi Jensen, 73 år. De bor begge på Frederiksberg

- Der var enorm lang kø på Frederiksberg Station, så vi tog bussen her ind for at prøve metroen fra Rådhuspladsen. Vi bor fem minutter væk fra stationen på Frederiksberg, så vi har glædet os til, at den åbnede, siger hun.

- Vi er nogle aktive pensionister, og nu kommer vi til at bruge byen endnu mere. Det bliver nemmere at komme rundt, og metroen skal jo ikke holde for rødt som busserne.

Per Hemmingsen, 57 år, bor på Frederiksberg

- Jeg har lige kørt med den. Jeg bor på Frederiksberg, så jeg skulle lige prøve den. Så ind med mig og købe en shawarma og så hjem igen, siger han og tilføjer:

- Den kører godt, selvom den var meget proppet her nu. Jeg kommer klart til at bruge den, især når det regner, og jeg ikke gider cykle ind til Hovedbanegården.

Søren Pedersen, 55 år, og Betina Pedersen, 56 år. De bor begge i Herlev

- Vi har droppet det. Vi tog herind med bil for at spise en kinaboks, som vi plejer, og så ville vi køre en rundtur. Men der var proppet som sild i en tønde, siger han.

- Men vi tager ikke tomhændede herfra. Jeg var spændt på at se ovenlyset her på Rådhuspladsens station, og det er meget flot. Så det har været turen værd, siger hun.

Foto: Anthon Unger

Det skete med påstand om, at nu var den omsider færdig. Dronningen var på jomfrutur. Skål, taler, koncerter og så videre.

Men var metroen nu også blevet klar?

Nej.

Ekstra Bladets reportere dukkede op på mange af de i alt 17 nye stationer - men bevægede sig lidt om bagved.

Her skulle man ikke være særlig byggesagkyndig for at konstatere, at der - trods ti måneders forsinkelse - herskede et syndigt rod, som bar præg total panik inden åbningen.

Vigtige rulletrapper, der skulle forbinde S-togsnettet med metroen, var ikke blevet færdige.

De forhadte, grønne byggehegn var trods løfter om det modsatte endnu ikke fjernet på Østerport Station, og på så godt som alle stationer manglede belægningssten og andet eksteriør.

Ikke-isolerede kabler stak op af jorden som vildt ukrudt. Rullegræs var ikke udrullet. Et mageløst rod.

Ekstra Bladet har spurgt Cityringen, hvad de vil sige til dem, der synes, det er for sløvt, at man efter otte år og 25,3 mia. kroner alligevel ikke er blevet færdig.

Men det var i dag ikke muligt at få et interview. En talskvinde lod dog forstå, at man har prioriteret at få den underjordiske del til at køre - og at man faktisk offentligt har erkendt, at ikke alt stod færdig til indvielsen.

Sådan ser den nye metrostation på Østerport ud: en byggeplads. Foto: Kenneth Meyer

I den kørende elevator på Nørrbro Station flød det med strømkalber. Foto: Kenneth Meyer

På Nørrebro Station var Metroens kendetegn allerede blev udsat for hærværk. Foto: Kenneth Meyer

Duer havde overskidt interiøret under de store ovenlysvinduer til metroen på Rådhuspladsen. Foto: Kenneth Meyer

På Kgs. Nytorv var en masse udstyr efter alt at dømme kørt over i et hjørne af en bulldozer. Foto: Kenneth Meyer

På Nørrebro Station var lysreguleringen foran metroen blandt meget andet ikke færdig. Foto: Kenneth Meyer

Man havde ikke haft tid til at udrulle græs i Aksel Møllers Have. Foto: Kenneth Meyer

På Platanvej ved Frederiksberg Allé flød det med brosten og alverdens byggematerialer. Foto: Kenneth Meyer

Den rulletrappe, der på Nørrebro skulle forbinde metrostationen med S-togshøjbanen, var langtfra færdig. Foto: Kenneth Meyer

