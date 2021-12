Se de vilde billeder: Ferieø dækket i lava

Efter næsten 100 dage er vulkanen Cumbre Vieja på den kanariske ferieø La Palma officielt ikke længere i udbrud.

Det skrivet det spanske medie El Pais.

Vulkan nåede at spy lava og aske ud over øen i 86 dage og har så været uden aktivitet i yderligere 10 dage, før myndighederne lørdag kunne erklære udbruddet for overstået.

Byen Las Manchas dækket i lava og aske. Billedet er fra 14. december. Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix

Ifølge El Pais advarer flere eksperter dog om, at der fortsat er aktivitet i undergrunden, og det betyder, at øens beboere skal være forberedt på periodiske jordskælv i en rum tid endnu.

Vulkanudbruddet kostede på mirakuløs vis kun et enkelt menneskeliv, men til gengæld er ødelæggelserne på øen omfattende. Store boligområder er dækket i lava og aske, og tusindvis af øens beboere har måtte evakuere deres hjem.

Området ved La Laguna er også hårdt ramt. Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix

Også en dansk familie måtte se deres feriebolig forsvinde i vulkansk lava og aske. Huset blev ellers i flere medier kaldt 'mirakelhuset', fordi det i første omgang - som det eneste hus i miles omkreds - overlevede en strøm af lava.

Men omkring en uge senere blev også 'La Esperanza', som parret havde døbt deres hus - 'håbet' på dansk - raseret af det voldsomme vulkanudbrud.

Se flere billeder af ødelæggelserne og asken på den kanariske ferieø herunder:

Store dele af La Palma er dækket i lava og aske - her er det Las Manchas. Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix

Huse dækket i lava i Las Norias. Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix

Flere områder er fuldstændig jævnet med jorden efter vulkanudbruddet - her er det La Laguna. Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix