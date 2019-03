Se de vilde billeder: Lavine begraver motorvej

Bilister på motorvejen slap fra lavinen på et hængende hår

Bilister på motorvej I-70 i amerikanske Colorado fik sig lidt af en forskrækkelse, da de på vej gennem passet ved Ten Mile Canyon pludselig befandt sig ekstremt tæt på en lavine, der rullede ned fra bjergsiden, beretter Washington Post.

Bilisterne slap dog med skrækken, da ingen biler blev begravet i snemængderne, ligesom ingen kom til skade ved hændelsen.

Snow debris from Avalanche slide today on I-70 #SumCo pic.twitter.com/0dBmiFnEoU — SCSOPIO (@SummitSheriffCO) 4. marts 2019

Laviner er ikke et særsyn i Colorado om vinteren, men i det ramte område 'har der ikke været en lavine i flere årtier', oplyser talsperson for Colorados Department of Transportation Amy Ford.

Ifølge Amy Ford arbejder man aktivt på at forhindre lavine-ulykker, blandt andet ved at udløse dem præventivt, før sneen samler sig i for store og farlige mængder.

Ved søndagens lavine kunne man dog ikke se toppen af bjerget, hvor sneen samlede sig, på grund af lav sigtbarhed, og der kunne derfor ikke handles præventivt.

I februar måned blev der registreret 807 laviner i Colorado, hvoraf 444 var naturligt forekommende.

