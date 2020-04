Se dem her: Spektakulære danske naturoptagelser

Dansk fotograf stødte på et storslået syn under sin kajaktur. Se hans optagelser fra turen herunder

Tidligt lørdag morgen fik fotograf Per Rasmussen et sjældent syn at se, da han var på tur i sin kajak lidt øst vor Vordingborg.

På turen mødte han nemlig en enorm havørn, hvilket i sig selv er et sjældent syn i den danske natur. De var dog ikke det sidste, han så til den store rovfugl.

- Jeg så den flyve ude over vandet, og langt, langt ude begyndte den at jage. Den spottede en blishøne på vandet, som tænkte 'jeg dykker'. Men havørnen fløj ned over den hver gang den dykkede, og det blev den ved med. Til sidst var den nødt til at komme op og få luft, og så blev den snuppet, fortæller Per Rasmussen til Ekstra Bladet.

Havørnen landede derefter på en sten ude i vandet med sit måltid, og det gav Per Rasmussen en chance for at komme tæt på den store fugl og filme den. Fotografen anslår, at han var cirka 50 meter fra havørnen i de optagelser, du kan se i videoen ovenfor.

Ubuden gæst

Havørnen blev dog ikke siddende på stenen særligt længe, da den ikke var specielt populær blandt øvrige fugle i området.

- Som du kan høre i videoen, er både krager og måger rasende på den. De skældte så meget ud, at den til sidst fløj sin vej, lyder det fra Per Rasmussen, der jævnligt ser den store havørn på sine kajakture, og ved, at den har en rede, hvor der formentlig er unger i lige nu, cirka ti kilometer derfra.

Han ser dog næsten aldrig ørnen jage, ligesom det også er sjældent, at han kommer så tæt på den store fugl, som for ham er lettere ærefrygtindgydende.

- Den har nærmest lidt fortidsuhyre over sig, og næbbet er jo som en grensaks, lyder det.

