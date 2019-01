Se den her: Spektakulær helikopter-redning går verden rundt

Helikopterpiloten bruger en helt særlig manøvre til at redde de nødstedte på bjerget. Se den herunder

Optagelser af en helikopterpilots imponerende redning i De Franske Alper imponerer lige nu internetbrugere verden over, som kvitterer med at se og dele videoen igen og igen.

Videoen er skudt af Nicolas Derely, som var fanget på en skråning i 2200 meters højde sammen med andre skiløbere, hvoraf en havde fået en knæskade.

I optagelserne ses det, hvordan helikopteren laver en såkaldt 'support skate'-manøvre, hvor helikopteren lander og støtter på det forreste af mederne, mens rotorbladene er centimeter fra at ramme bjergskråningen. Sådan holdes helikopteren, indtil redningsfolkene er kommet ud og kan hjælpe de nødstedte.

- Vejret i bjergene var ekstremt omskifteligt, og det kunne have forhindret os i at gribe ind på få minutter, fortæller politikommisær og pilot hos de franske bjerg-gendarmer Jean-François Martin, der fløj helikopteren, ifølge Independent.

- Holdet valgte derfor at lave en 'support skate'-manøvre, for at være så hurtige som muligt.

Ifølge piloten trænes manøvren ofte, så den kan bruges under omstændigheder, hvor en landing ville koste dyrebar tid.

Se den vilde redning over artiklen