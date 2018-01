Se den her: 'Uansvarlig' bryst-reklame forbudt i tv

Det er ikke kun i Skandinavien, at reklamer for brystforstørrelser kan få sindene i kog.

I England har privatklinikken Transform Cosmetic Surgery nu fået forbud mod at vise en tv-reklame for brystforstørrelser, efter det engelske reklamenævn Advertising Standards Authority (ASA) modtog fire henvendelser fra folk, der blev stødt over dens indhold. Det skriver Daily Mail.

I reklamen optræder 34-årige Lou Newton, som har fået en brystoperation efter at have født en datter. Hun fortæller hvordan en brystoperation hjalp hende med at få sin figur tilbage efter at have født, men den går ikke, hvis man spørger ASA.

I forbuddet lægges der nemlig særlig vægt på, at reklamen omhandler en nybagt mors personlige erfaring, og derfor er målrettet andre nybagte mødre.

I en skriftlig afgørelse fra ASA lyder det, at reklamen 'vil anspore andre nybagte mødre til at tænke på og dvæle ved deres egne usikkerheder omkring deres kroppe'.

'Vi har derfor konkluderet, at reklamen er uansvarlig', lyder det i afgørelsen.

Transform Cosmetic Surgery har, ikke overraskende, et noget andet syn på sagen.

Fra klinikkens side lyder det omvendt, at udtalelserne i reklamen er ægte, og viser beslutninger foretaget af en rigtig kunde i klinikken.

Ligeledes påpeger man hvordan der på intet tidspunkt påstås, at brystkirurgi skulle være løsningen på alle problemer, og at der i videoen i øvrigt også er skiltet med advarsler om de risici kirurgi involverer.

Det er i øvrigt ikke første gang Transform Cosmetic Surgery får forbud mod at vise en reklame i tv. i 2016 blev denne reklame med bloggeren Sarah Ashcroft hevet af skærmen:

