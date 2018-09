Se den vilde video: Strand dækket af 300 meter langt edderkoppespind

Hvis man er bange for edderkopper, bør man nok holde sig fra Aitoliko i Grækenland, hvor edderkopper har invaderet en strand og lavet et mere end 300 meter langt edderkoppespind

Lunere temperaturer i den vestlige del Grækenland har medført et spektakulært syn på en lokal strand i Aitoliko.

Et grønt område ud til vandet er fuldkommen dækket af et mere end 300 meter langt edderkoppespind, skriver en række medier, herunder BBC.

Eksperter forklarer, at det utrolige edderkoppespind er sæsonbetinget og forårsaget af stavedderkopper, der er kendt for at bygge meget store spind, når de skal parre sig.

En forøgelse i antallet af myg i området menes også at have bidraget til det stigende antal af edderkopper.

Araknofobi Araknofobi er betegnelsen for ekstrem angst for edderkopper. Lidelsen kan beskrives som en specifik fobi og er muligvis den allermest udbredte fobi i Danmark. Omkring 50% alle kvinder og ca. 25% af alle mænd skønnes i et eller andet omfang at lide af araktofobi. Araknofobi kan være en meget begrænsende lidelse, idet både ægte edderkopper og blotte illustrationer kan frembringe et enormt ubehag.

Edderkopperne holder fest

Maria Chatzaki, professor i molekylærbiologi og genetik ved Democritus-universitetet i Grækenland, forklarer, at høje temperaturer samt tilstrækkelig luftfugtighed og mad har skabt de ideelle betingelser for edderkoppernes reproduktion.

- Det er som om, edderkopperne udnytter disse betingelser og har en slags fest. De parrer sig, de reproducerer og skaber en ny generation, siger hun til det græske medie Newsit.gr.

For mange mennesker udgør synet af det vidtrækkende edderkoppespind deres værste mareridt, men Maria Chatzaki understreger, at edderkopperne ikke er farlige.

- Disse edderkopper er ikke farlige for mennesker og vil ikke gøre skade på floraen i området, forsikrer den græske professor, som tilføjer, at edderkoppernes fest snart er slut.

- Edderkopperne vil holde deres fest og snart dø, forklarer hun.

