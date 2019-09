Se det her: Sådan klarer Thunberg sig uden manuskript

Greta Thunbergs tale ved FN's generalforsamling har været de seneste dages varmeste samtaleemne. Mange hylder hendes mod og passion, mens andre blandt andet har kaldt hende 'indoktrineret' og beskyldt hende for at være i diverse lobbyers nyttige idiot.

Et kritikpunkt har været, at hun støttede sig for meget til sit manuskript gennem den knap fire minutter lange tale, hvilket fik det til at virke indstuderet og uoprigtigt, når hun blandt andet anklagede verdens ledere for 'at have stjålet hendes barndom'.

Hvis du også har tænkt på, hvordan den 16-årige klimaaktivist ville klare sig uden et manuskript i hånden, kan du nu få en del af svaret i videoen over artiklen.

Efter Thunbergs kontroversielle tale på topmødet deltog hun nemlig i et Unicef-pressemøde med andre unge klimaaktivister, hvor de i fællesskab indgav en afgørende klage over klimakrisen til FNs Børnekonvention.

Da der var tale om et pressemøde, måtte Thunberg også svare på spørgsmål fra de fremmødte journalister, og her var hun lidt mere tøvende og hakkende i det, end det var tilfældet under hendes meget omtalte dundertale til verdens ledere.

